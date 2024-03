Tovább tart a saarbrückeni csoda, de meddig?!

Hiába minden viszontagság, az 1. FC Saarbrücken van, amiben a Bayern Münchennél is jobb.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A német, harmadosztályú 1. FC Saarbrücken a Bayern München, és az Eintracht Frankfurt legyőzése után egy másik élvonalbeli csapatot is kiejtett a Német Kupában, a Borussia Mönchengladbach keddi 2–1-es legyőzésével pedig már be is jutottak a sorozat elődöntőjébe. A Bayern Münchennek ez négy éve nem sikerült, a Saarbrückennek azóta már másodízben is.



AZ 1. FC Saarbrücken együttesének pedig így már csak két győzelem hiányzik ahhoz, hogy ősszel az Európa-liga főtábláján képviselhesse Németországot.

Hogy mi várhat a Saar-vidék egyik legnagyobb múltú s jelen pillanatban legjobban szereplő futballcsapatára? Egyelőre az biztos, a DFB-Pokal elődöntőjében a Kaiserslautern, a döntőben pedig akár a Leverkusen is.

De a csoda egyelőre láthatóan folytatódik…