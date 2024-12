Tovább nőtt az ellentét Luis Enrique és Ousmane Dembélé között

Mindössze 20 percet kapott a spanyol edzőtől a hétvégi bajnokin.

Az Ousmane Dembélé és Luis Enrique közötti kapcsolat jelenleg feszült, a két fél között egyre nagyobb az ellentét. A francia L'Équipe napilap arról számolt be, hogy a spanyol edző frusztrált volt Dembélé Bayern München elleni piros lapja miatt, ami odáig vezetett, hogy szombaton, a Nantes elleni döntetlen során mindössze 20 percre küldte be a szélsőt.

"Minden vereség, minden mérkőzés és minden helyzet rengeteg információval szolgál az edző számára. Ezek a tanulságok kulcsfontosságúak a jelenlegi és jövőbeli döntéseimhez" - hangsúlyozta Luis Enrique a Nantes elleni mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján.

Dembélé mellőzése nem volt véletlen. A Párizsban mutatott teljesítménye eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, különösen annak fényében, hogy a PSG 2023-ban 50 millió eurót fizetett érte, és a játékának javulását várták Kylian Mbappé távozása után – ami azonban nem következett be.

Luis Enrique már októberben, az Emirates-ben megrendezett mérkőzés előtt úgy döntött, hogy otthon hagyja Dembélét, miután a játékos megkérdőjelezte az öltözőben alkalmazott taktikai megközelítést.

"Nem teljesítette a csapattal szembeni kötelezettségeit játékosként" - jegyezte meg Luis Enrique. Bár a megbocsátás hamar megtörtént egy beszélgetést követően az edző és a játékos között, a valóság az, hogy a Barcelona korábbi sztárja továbbra is jóval elmarad a legjobb formájától.

Ezenfelül Dembélé láthatóan úgy véli, hogy Luis Enrique stílusa nem illeszkedik az ő játékfelfogásához. A lap értesülései szerint a francia válogatott játékos magánbeszélgetések során gyakran megosztja közeli ismerőseivel, hogy nem teljesen érti az asztúriai edző elveit. Bár a jelenlegi szezonbeli statisztikái – öt gól és hét gólpassz – nem számítanak katasztrofálisnak, a kulcspillanatokban mutatott hatékonyság hiánya negatívan befolyásolta a Paris Saint-Germain teljesítményét.

Mindazonáltal Luis Enrique nem fogja nyilvánosan kritizálni Dembélét. Nem is olyan régen, egy sajtótájékoztatón a gijóni születésű tréner úgy jellemezte a szélsőt, mint "egy játékos, akiért még fizetnék is, hogy megnézzek egy meccset". Ezek a szavak éles kontrasztban állnak a jelenlegi feszült kapcsolatukkal. Dembélé Nantes elleni padoztatása figyelmeztetésként szolgált nemcsak számára, hanem az egész csapat számára is, mivel az edző ragaszkodik ahhoz, hogy a játékosok teljes mértékben elkötelezettek maradjanak, elkerülve a kényelmes hozzáállást vagy a kivételezést. Ezt a szigorúságot korábban Gianluigi Donnarummával is alkalmazta a müncheni mérkőzésen, amikor inkább Matvei Safonovot állította be helyette.