Tovább menetel az Arsenal a Liverpool ellen? Kihagyhatatlan tippek az angol csúcsrangadóra!

Az angol Premier League 30. fordulójában találkozik a Liverpool az Arsenallal.

A bajnokin tabellán ne tévesszen meg senkit a két csapat közötti differencia, Jürgen Klopp mindig képes taktikailag is olyan húzásokra, amelyekkel felboríthatja Mikel Arteta összes tervét.

Liverpool

Jürgen Klopp csapatának javítania kell az idei szereplésén, hiszen a tabellán csak a nyolcadik helyet foglalják el és ilyen hullámzó teljesítménnyel jövőre még az Európa Ligában való indulás is kérdéses. A Vörösök sokszor álltak már fel padlóról, így a Manchester United elleni 7-0-ás győzelem is megmutatja, hogy olykor van még motiváció a csapatban. Ha a United elleni teljesítményüket nézzük, akkor most is benne van a támadókban a gól. Az Arsenal ellen a 10. fordulóban 3-2-re kikaptak, így van mit törleszteni gólok terén az Ágyúsok fele.

Tipp: Mindkét csapat szerez gólt - 1.64

A Liverpool átlagosan 6 szögletet rúg meccsenként ebben a bajnoki szezonban. A Vörösöknél visszatérhet a jól fejelő Virgil Van Dijk, illetve a pályán lesz Joel Matip és Fabinho is. Ha rájuk élezik ki a szögletrúgásokat, akkor vigyáznia kell majd az Ágyúsoknak.

Tipp: Liverpool szögletek száma 3,5 felett - 1.44

Arsenal

Az Arsenal ebben a szezonban egészen fantasztikusan szerepelt a Premier League-ben. Az utolsó hét bajnoki meccséből mind a hetet behúzták az Ágyúsok és mivel már csak a Premier League-re kell koncentrálniuk, így biztosan minden energiát erre a rangadóra összpontosítanak.

Tipp: Arsenal nyer vagy döntetlent játszik - 1.47

Az Arsenal minimum három gólt rúgott az utolsó öt Premier League mérkőzésén (4-0; 3-2; 0-3; 4-1; 4-1) és a Liverpool is szépen termelte a gólokat az Anfield Road-on az utóbbi időben (7-0; 2-0; 2-0), így szinte biztosra vehető a gólgazdag találkozó.

Tipp: Gólok száma 2,5 felett a mérkőzésen - 1.71

Használd a fogadásépítőt, kombináld az alábbi tippeket egy szelvényen belül:

Összes szorzó: 6.00

A Liverpool-Arsenal bajnokin a hazai győzelem 2.75, a döntetlen 3.65, a vendég siker 2.55-szörös szorzóval fogadható.(x)