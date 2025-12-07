Tovább folytatta a mélyrepülését az Újpest, simán nyert a ZTE Budapesten

Az Újpest a legrosszabb hazai teljesítménnyel rendelkezik a teljes mezőnyben, mivel a júliusi, Diósgyőr elleni idénynyitó-győzelem óta, nem nyert bajnokit a Szusza Ferenc Stadionban, két döntetlen és öt vereség a mérlege.

A vendégek kapusa, Gundel-Takács Bence 419 perce nem kapott gólt az NB I-ben, legutóbb november elején a debreceni Kocsis Dominik volt eredményes a Zalaegerszeg kapusával szemben.

A Zalaegerszeg a legutóbbi öt fordulóban a megszerezhető 15 pontból 12-t begyűjtött, ráadásul a listavezető Ferencvárost, a második helyezett ETO FC Győrt és a negyedik Paksot is legyőzte, vagyis az Újpest ellen sem számított esélytelennek. Különösképpen, hogy legutóbbi két bajnokiját megnyerte a Szusza Ferenc Stadionban.

Bár a vendégektől offenzív futballra nem lehetett számítani, a 18. percben Skribek Alen távoli lövését követően Banai Dávid a lécre ütötte a labdát. Az első félidő színvonalár jellemző, hogy ez a lövés volt az egyetlen gólszerzési lehetőség, vagyis a házigazda egyszer sem veszélyeztette az ellenfél kapuját.

Szünet után a vendégek pontosabb támadásokat vezettek, és Maxsuell Alegria közeli lövésénél újra az újpesti kapus védésére volt szükség, hogy a lila-fehérek ne kerüljenek hátrányba. Aztán az 59. percben már Banai sem segített, mert egy mintaszerű ZTE-támadásnál Szendrei Norbert és Skribek Alen összejátéka végén Joao Victor két méterről megszerezte a vezetést.

A hátrányba kerülő Újpest meddő mezőnyfölényre tett szert, de csak a 87. percben találta el először a kaput. A végeredményt a csereként pályára lépett Krajcsobóvics Ábel állította be a 93. percben.

Vereségével a házigazda maradt a tizedik helyen, míg a kék-fehérek a hetedik helyre jöttek fel.

NB I, 16. forduló:

Újpest FC-Zalaegerszegi TE FC 0-2 (0-0)

Szusza Ferenc Stadion, 3057 néző, v.: Rúsz

gólszerzők: Joao Victor (58.), Krajcsovics (93.)

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.