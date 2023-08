Tovább csúszhat Neuer visszatérése

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Könnyen lehet, hogy az eredetileg tervezett szeptemberi visszatérése helyett több héttel, hónappal később térhet csak vissza a Bayern München veterán kapusa, Manuel Neuer, aki a német Bild című bulvárlap szerint már korántsem tudja úgy megrúgni a labdát, mint téli sérülése előtt - írja a Nemzeti Sport.

A Blid hétfőn arról számolt be, hogy annak ellenére, hogy Manuel Neuer néhány hete már labdás gyakorlatokat is végzett, továbbra is rendkívül óvatosnak látszott, és a lövés, valamint a passzolás is gondot okozott neki – főleg, ha nyomás alatt kellett cselekednie.

A labdás edzések kezdetén az óvatosság még persze érthető, ám azóta már több hét eltelt, s Neuer továbbra is túlzottan óvatos, és sokat hezitál néhány helyzetben.

A bulvárlap információi szerint a Bayern belső köreiben Neuer már az eredeti terv változásáról beszél, és úgy tudják, legjobb esetben is 6-10 héttel tovább tart a visszatérése, amelyet eredetileg szeptember elejére tervezett a klub.

Ez pedig azt jelenti, hogy mivel a télen éppen Neuer pótlására igazolt Yann Sommer az Interhez igazolt, a bajorok biztosan szerződtetnek egy kapust a nyári átigazolási időszakban, mert jelenleg Sven Ulreich az egyedüli kapuvédő a felnőttkeretben.

Az FCB hivatalos felületein egyelőre nem kommentálta a lap információit.