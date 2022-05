Totti Rómába csábítja Dybalát Samuel Eto'o segítségével

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Mint ismeretes, Paulo Dybala a szezon végén távozik a Juventustól, ugyanis nem hosszabbítja meg lejáró szerződését a Zebrákkal.

A 28 esztendős argentin támadó 7 év után hagyja ott a torinóiakat, jövőjéről természetesen az elmúlt fél évben sorra jelentek meg a találgatások, a legtöbbször az Intert dobták be, de a Tottenham Hotspur, a Manchester United és az Atlético Madrid érdeklődéséről is írtak különböző sajtótermékek.

Most egy újabb olasz klub jelentkezett be Dybaláért, mégpedig az AS Roma.

Francesco Totti, a klub legendája a Sky Italiának elmondta, hétfőn Milánóban találkozik a Juvétól búcsúzó futballistával, s megpróbálja a Farkasokhoz csábítani.

Totti és Dybala a jövő héten egy jótékonysági mérkőzésen lépnek pályára a San Siroban, amelyet Samuel Eto'o szervezett.

"Meglátjuk, el tudom-e csábítani őt Rómába. Megpróbálok hatni rá, remélhetőleg sikerülni fog" - mondta a fővárosiak egykori ikonja.

