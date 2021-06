A Tottenham elveszítheti két legjobb játékosát

Harry Kane már bejelentette távozási szándékát, és Szon Heung-min jövője is kétséges lehet, ha az angol távozik.

Harry Kane 35 bajnoki mérkőzésen lépett pályára ebben a szezonban, 23 gólt szerzett és 14 gólpasszt osztott ki. Ezzel a teljesítményével a gólkirályi és a gólpassz-királyi címet is kiérdemelte. Azonban a csatár nincs azzal kibékülve, hogy csak egyéni címeket szerez, trófeákat szeretne nyerni, ezért jelezte távozási szándékát a Tottenhamnek. A Manchester United, Manchester City and Paris Saint-Germain is szemet vetett az angol válogatott csapatkapitányára. Ha Kane elhagyja a klubot, az Szon távozásához is vezethet.

Darren Anderton, ex-futballista a GentingBetnek elmondta, hogyha Kane elmegy, Szon nyilvánvalóan szurkolni fog neki, hogy jól menjen neki új csapatában:

Ha Kane távozik, Szon szurkolni fog neki, hogy sikeres legyen és kupákat nyerjen. De ha Kane-nek összejön a siker, akkor dél-koreai fel fogja magának tenni a kérdést, hogy én mégis miért nem vagyok ilyen sikeres? És ha úgy érzi majd, hogy a Tottenhammel nem tud sikereket elérni, akkor elgondolkodhat a továbblépésen.

Egyelőre azonban úgy néz ki, hogy Szon boldog a Spursnél, hiszen a szélső élete legjobb idényét futotta az előző szezonban, 17 gólt szerezve a bajnokságban. A támadó szerződése 1 évvel korábban jár le, mint Kane-é, a dél koreai kontraktusa 2023-ig tart, és állítólag a szélső szeretne is hosszabbítani, az ügyben előre haladott tárgyalások folynak a klub és a játékos között.

