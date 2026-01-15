Súlyosbodik a Spurs sérüléshulláma: Hetekre kidőlt a csapat támadója

Thomas Frank, a Tottenham Hotspur vezetőedzője megerősítette, hogy Richarlison combhajlítóizom-sérülést szenvedett, ami miatt akár hét hétig is harcképtelen lesz. A 28 éves brazil támadó csatlakozott a Spurs egyébként is zsúfolt sérültlistájára, Rodrigo Bentancur, Mohamed Kudus, James Maddison és Dejan Kulusevski mellé.

Frank az újságíróknak így nyilatkozott:

„Sajnos Richy combhajlító-sérülést szenvedett, amely miatt akár hét hétig sem állhat rendelkezésünkre.”

A rossz hírek mellett azonban pozitív fejleményekről is beszámolt a londoniak trénere. Lucas Bergvall, Dominic Solanke, Destiny Udogie és Yves Bissouma állapota javul, közülük többen már visszatérhetnek a közeljövőben.

„Lucas Bergvall jó eséllyel már szombaton bevethető lehet. Bissouma visszatért, így ő is rendelkezésre áll. Mind Destiny, mind Dom egy nagyon jó edzéshetet zár, közel vannak a visszatéréshez. A West Ham elleni mérkőzésen már mindketten a keretben lesznek, és egyre több játékpercre számíthatnak. Ez mindenképpen biztató, jól néznek ki.”

A Tottenham számára kulcsfontosságú lesz, hogy a következő hetekben minél több játékos térjen vissza, hiszen a sérüléshullám komolyan próbára teszi a csapat mélységét a szezon hajrájához közeledve.