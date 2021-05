Tottenham: Pochettino fontolóra vette a visszatérését

Pochettino neve feltűnt a Tottenham-kispad várományosai között

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Tippelj az EL-döntővel kapcsolatban és vidd a milliókat!

A Dailymail beszámolója szerint Mauricio Pochettino nem érzi jól magát a PSG-nél, és fontolgatja, hogy visszatérjen korábbi sikerei színhelyére, Észak-Londonba. Pochettino 2019 novemberében távozott a Tottenhamtől, a csapat akkori rossz formája miatt rúgta ki Daniel Levy, a sarkantyúsok elnöke. Pochettino 2021 januárjában írt alá a PSG-hez, ahol azonban eddig nem mondható igazán sikeresnek. A PSG elbukta a bajnoki hajrát a Lille ellen, így sorozatban 3 bajnoki cím után csak a második helyen végeztek a Ligue 1-ben. Neymárék a Bajnokok Ligája elődöntőjében is alul maradtak a Manchester Cityvel szemben, ami szintén csalódás a tavalyi BL-döntő után. Pochettino mentségére, ő csak féltávnál érkezett, és a Francia Kupát elhódította a csapattal, azonban mivel a komoly sikerek elmaradtak, jövője nem beton biztos Párizsban.

A Tottenham pedig edzőt keres, hiszen miután Pochettino 2019 novemberében elhagyta a Spurst, a helyét José Mourinho vette át, aki nem tudta kirángatni a londoniakat a 2019-es BL-döntő vereség óta tartó gödörből, ezért idén áprilisban menesztették a Speciel One-t. A portugál edző tavaly a hatodik helyre hozta vissza a Tottenhamet, ami azt jelentette, hogy hosszú évek után a liliomfehérek csak az Európa-ligában indulhattak, idén pedig hiába vezette a Spurs az idény elején a Premier Leaguet, a szezon második felére visszaestek, a BL-helyek is elérhetetlennek tűntek, ezért Mourinhonak 6 meccsel és egy Ligakupa-döntővel a szezon vége előtt távoznia kellett. Helyét ideiglenesen Ryan Mason vette át, aki 4 győzelemmel és 3 vereséggel zárta az idény végét, és behozta a Spurst a 7.helyre a bajnokságban, ami Európai Konferencia Liga helyet ért a londoniak számára.

A Tottenham kiszemeltjei között sokáig ott volt Julian Nagelsmann, Brendan Rodgers és Erik Ten Hag is, de végül egyikük sem a sarkantyúsokat választotta. Bár Daniel Levy állítólag Brendan Rodgersről még nem mondott le, hiszen miután a Tottenham 4-2-re legyőzte a Leicestert az utolsó fordulóban, a rókák lecsúsztak a BL-helyekről, így akár még megnyílhat az esély Rodgers leigazolására is. Felmerült még a Wolves kispadjáról távozó Nuno Espirito Santo neve is, de a Sportsmail információi szerint nem a portugál lesz a Spurs új edzője.

A Dailymail szerint Daniel Levy már megbánta, hogy 2019-ben megvált Pochettinótól, és szívesen látná újra Londonban. De Pochettinonak élő szerződése van a PSG-vel, és ha a párizsiak nem rúgják ki, aligha fogja elhagyni őket a nyáron.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Villarreal-Manchester döntőt rendeznek az Európa-ligában, a Villarreal győzelme 4.80-szoros pénzt fizet.