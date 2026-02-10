A klub legendája szerint a Tottenham védőjét kellene leigazolnia a Manchester Unitednek

Manchester United legendája, Paul Scholes nyíltan kijelentette, hogy örömmel látná Cristián Romerót a Vörös Ördögöknél. A Tottenham argentinja a Spurs mostani gyengélkedése és a vezetőséggel való kapcsolata miatt “készen áll a váltásra”, véli a korábbi középpályás.

Romero 2021 óta 152 meccsen lépett pályára a Tottenham színeiben, 6 gólt szerzett, valamint Európa-liga-győzelemhez segítette a csapatot. Bár nemrég hosszabbított 2029-ig, Instagram-posztjában nyíltan utalt arra, hogy elégedetlen a klub működésével, különösen a februári Manchester City elleni összecsapást követően után, amikor félidőben le kellett cserélni.

"Minden csapattársam fantasztikus volt tegnap, hihetetlenek voltak. Szerettem volna segíteni, bár nem éreztem jól magam, főleg, hogy csak 11 játékos állt rendelkezésre – hihetetlen, de igaz és szégyenletes. Mindenki dolgozik keményen, összetartunk, és köszönöm a szurkolóknak a támogatást." – írta Romero.

A Spurs edzője, Thomas Frank, a Manchester United elleni meccsen továbbra is kezdőként számított rá, de Romero csupán 29 percet játszott, mivel kiállították egy kemény szabálytalanság miatt. Ez volt a negyedik piros lapja a Premier League-ben.

Frank megvédte a játékost a meccs után:

"Szerintem ő egy vezető típus. Fiatal, de tanul minden nap. Ha szenvedéllyel és agresszióval játszol, az ilyen előfordulhat. Persze tanulnia kell belőle."

Scholes rajong Romero karakteréért, és szerinte tökéletes lenne a United számára, még a fegyelmezési gondok ellenére is:

"Imádom nézni játszani. Dühös a Spursnél, nem akar ott lenni, én pedig szeretném a Manchester Unitednél látni. Nagyon szeretem a személyiségét, a hozzáállását."