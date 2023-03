Tóth Barna szerint nincs kecskeméti titok, csak egy jól összerakott csapat

A 28 éves játékosnak még egy diplomára is futotta erejéből.

A Kecskemét álomszerű bajnoki meneteléséről és az egyéni célok eléréséről kérdezte Galambos Dániel, a Büntető.com újságírója a csapat 28 éves csatárát, Tóth Barnát.

Tóth Barnának nem volt könnyű karrierje. A két méter magas csatárnak több akadállyal is meg kellett küzdenie, hogy eljusson az NB1 szintjére és ehhez legnagyobb segítséget a családja és mostani csapata a Kecskemét adta.

Tóth az Újpest akadémiáján kezdte pályafutását. Az utánpótlásban folyamatosan feljebb és feljebb kerülő labdarúgónak azonban tizenhat évesen egy kisebb törés jött a karrierjébe, amikor rövid időn belül tizenöt-húsz centit is nőtt. A gyorsan jött magasságváltozás miatt Tóth mozgása szétesett és fontolgatta, hogy felhagy a futballal. A fiatal labdarúgóval ekkor ült le az Újpest U19-es csapatának vezetőedzője, Mundi Viktor. A szakembernek sikerült meggyőznie Tóthot, hogy folytassa karrierjét és rábízta, hány edzésre megy el, mennyit akar focizni. Tóth végül megfogadta a tanácsot és nem igazolt el. Fél év múlva újra összeállt a játéka és már az idősebb korosztályban focizott.

A 96 kilós és két méter magas játékos ma már előnynek éli meg fizikumát, mivel sikerült az izomzatát a magasságának megfelelően felépíteni és fejleszteni. Fejjátékán még szeretne javítani, de erre a Kecskemét kemény edzésein van is lehetősége.

Csapata jelenlegi edzőjét, Szabó Istvánt munkamániásnak tartja, mivel szerinte sokkal többet edzenek, mint bármelyik korábbi klubjánál. Tóth szerint a bajnoki szezon közben is olyanok a tréningek, mint máshol legfeljebb a felkészülés alatt. Egy kiemelkedő szakmai stáb vezényli az edzéseket, akik jól összerakták a csapatot. Szerinte nincs kecskeméti titok, csak ennyi a siker kulcsa.

Habár egyre valószínűbb az európai kupa-selejtezőkben való szereplés a tavaly még NB2-ben lévő csapat játékosai nem bízzák el magukat és továbbra is keményen küzdenek. Tóth szerint az álomból valósággá válhat egy bajnoki érem. A kecskeméti futballista kiemelte, hogy végre egy olyan csapat állt össze, ahol több labdarúgóról is lemondtak már az élvonalban. Reméli, hogy a szereplésükkel több sportvezető fejében is megfordul majd, hogy érdemes NB II-es játékosokhoz nyúlni, teljesítményükkel felhívják a figyelmet arra, a másodosztályban is futballoznak értékes labdarúgók, akiknek valamilyen okból addig nem sikerült kiteljesedni. Kiemeli, neki is 27 évet kellett erre várni.

Tóth a testi jólléte és fejlesztése mellett figyelmet fordított a tanulásra is. A Budapesti Műegyetemen elvégezte a műszaki menedzserképzést, így elemi tudásával is igen kilóg az átlagos magyar labdarúgók közül – természetesen pozitív irányba. Elmondta, habár nem volt mintadiák az órák többségére bejárt. Számára Szalai Ádám jelentette a példaképet, az alázatos futballja miatt szerette nyomon követni a labdarúgót. Ha fiatalokkal találkozik szívesen mondja el karrierjét és azt miként tudott felállni a padlóról.

Következő jelentősebb lépcsőfok a karrierjében az lenne, ha az élvonalban is góllövő csatárként tudná elfogadtatni magát.

