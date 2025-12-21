„A hét elejét vesztettem el az édesanyámat egy hosszú betegség után, egy nagyon nehéz félév van mögöttünk, ezt a mai győzelmet és a mai gólokat neki ajánlom. Biztos, hogy az ő keze volt abban, hogy ma két kipattanó is elém jött és nyerni tudtunk a végén. Mindig nagyon szurkolt és követte a pályafutásomat. Innen is: nagyon szerettem és nagyon hiányzik”
– nyilatkozva megrendülten Tóth Barna, aki augusztus után volt ismét eredményes a bajnokságban.
Tóth Barna teljes interjúját ide kattintva nézheted vissza.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!
A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.