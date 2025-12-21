Összeszorul a szív: Tóth Barna a héten elhunyt édesanyjának ajánlotta mindkét gólját + videó

A Paks 2-1-s győzelmet aratott a Nyíregyháza ellen az NB I 18 fordulójában. A lefújást követően a mérkőzésen duplázó Tóth Barna adott szívszorító interjút az M4 Sportnak, amelyben elárulta, hogy édesanyja hosszú betegség után hunyt el a héten. Hozzátette, szerinte az ő segítsége is kellett ahhoz, hogy két kipattanóból is gólt szerezzen.