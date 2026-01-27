Goal.com
A West Ham Unitednál is járt gyerekkorában Tóth Alex - kiderült, hogy miért

Egy focitábor keretein belül került a londoni klubhoz.

Nem mindennapi dologra hívta föl a figyelmet a futballtáborokat szervező AG ProSport Global a közösségi oldalán: Tóth Alex korábban a West Ham United edzőkomplexumában járt, sőt, ott is edzett.

Történt ugyanis, hogy a jelenleg 20 éves középpályás 2015-ben ott volt a West Ham Budapesten tartott edzőtáborában, ezután pedig ölébe hullott a lehetőség, hogy kiutazzon a klub londoni főhadiszállására. Az ottani edzéseket követően még több alkalommal is tréningezett kisebb csoportokban Budapesten, ezeket a foglalkozásokat a West Hamnél dolgozó Derek utánpótlásedző tartotta. 

2020-ban pedig először volt résztvevője az AG ProSport Global futballtúrájának Tóth, így olyan csapatok ellen mérethette meg magát, mint a Leeds United, a Leicester City vagy walesi The New Saints FC.

