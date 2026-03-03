Az AFC Bournemouth kedden este, magyar idő szerint 20.30-as kezdettel, hazai pályán fogadja a Brentford együttesét a Premier League 29. fordulójában. Minden adott egy taktikai szempontból is izgalmas összecsapáshoz.

Kérdéses a házi gólfelelős állapota

Andoni Iraola vezetőedző számára a legnagyobb kérdés Evanilson állapota. A brazil csatár a hétvégén, a Sunderland elleni 1–1-es mérkőzésen csereként állt be, gólt szerzett, ám a hajrában combütést szenvedett, és le kellett cserélni. Iraola hangsúlyozta: nem komoly sérülésről van szó, inkább zúzódásról, de az ilyen típusú ütés rövid távon komolyan befolyásolhatja a terhelhetőséget. Ha Evanilson nem tudja vállalni a játékot, az a Bournemouth támadójátékának struktúráját is átalakíthatja.

Formában a „Cseresznyések”, lendületben a Brentford

A hazaiak nyolc bajnoki óta veretlenek, stabil pontszerző periódusban vannak. Iraola csapata fegyelmezett letámadással és gyors átmenetekkel dolgozik, ám a spanyol szakember szerint a Brentford elleni mérkőzés más jellegű kihívást tartogat. A Brentford az elmúlt négy idegenbeli tétmeccsüket megnyerték – hármat a Premier League-ben, egyet az FA-kupában –, és fizikálisan, sebességben is komoly veszélyt jelentenek. Kevin Schade, Igor Thiago és Dango Ouattara személyében kifejezetten erős, robbanékony játékosaik vannak, akik nyílt területen különösen veszélyesek. Iraola egyenesen a Liverpool FC elleni meccsekhez hasonlította a kihívást, mert szerinte azok az eszközök, amelyekkel más csapatokat rendre meg tudnak büntetni, a Brentford ellen kevésbé működnek. Visszafogottabb területnyitást, tudatosabb labdakihozatalt és kontrolláltabb tempót vár játékosaitól.

Tóth Alex szerepe felértékelődhet

A mérkőzés egyik kulcskérdése lehet a középpálya stabilitása. Itt jöhet képbe Tóth Alex, akinek játékintelligenciája és munkabírása különösen fontos lehet egy fizikálisan domináns ellenféllel szemben. Amennyiben Iraola a játék ritmusának kontrollálására helyezi a hangsúlyt, Tóth szerepe – akár kezdőként, akár rotációs opcióként – felértékelődhet. Egy Brentford elleni párharc nem pusztán technikai, hanem mentális és ütközésekben gazdag csata is. A középpályán dőlhet el, melyik csapat tudja a saját tempójára formálni a mérkőzést. Taktikai sakkjátszma várható A Bournemouth számára a tét kettős: megőrizni a veretlenségi sorozatot, miközben alkalmazkodni egy olyan ellenfélhez, amely kifejezetten jól reagál a nyílt játékhelyzetekre. Iraola elismerte, hogy a Brentford jelenleg talán a legjobb formáját mutatja.



Minden adott tehát egy feszes, taktikai részletekben gazdag találkozóhoz – ahol egy-egy párharc, egy gyors átmenet vagy éppen egy sérülésből való felépülés is döntő tényező lehet.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.