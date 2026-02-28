Kis híján gólpasszt adott Tóth Alex, már hét meccse veretlen a Bournemouth

Az első játékrész eleje eseménytelenül zajlott, a 12. percben Kroupi törte el a labdát nagy helyzetben, de nem tudta a hazaiaknak megszerezni a vezetést. Erre ráfizetett a Bournemouth, ugyanis 18 perc után a Sunderland szerzett gólt, Diarra lövését még védte Petrovics, a kipattanót azonban Mayenda közvetlen közelről bepasszolta a kapuba, 0-1. A félidőben még a vendégek kapusának, Roefs-nek kellett egymás után kettőt védenie, de vendég előnnyel mentek szünetre a csapatok.

A második félidőt is a Sunderland kezdte jobban, Diarra azonban nem tudott gólt szerezni, a 64. percben viszont kiegyenlített a Bournemouth: Tavernier beadására rosszul mozdult ki a vendégek kapusa, így a csereként beálló Evanílson könnyű gólt fejelt, 1-1. A folytatásban mindkét csapat alakított ki helyzeteket, de gól egyik lehetőségből sem született, majd a 85. percben Tóth Alex is beállt a Bournemouth-ba. A magyar válogatott középpályása rögtön sárga lapot kapott, majd megszerezhette volna első gólpasszát új csapatában: nagyszerűen lépett be Tóth a büntetőterületen belülre, a Taverniertől kapott labdát jól tálalta Enes Ünal elé, aki azonban elügyetlenkedte a nagy helyzetet. A hosszabbítás tizenkettedik percében még egy megpattanó lövéssel nyerhetett volna a hazai csapat, de végül sikerült a blokk, így maradt az 1-1-s végeredmény.

Ezzel a döntetlennel Tóth Alexék maradtak a nyolcadik helyen a táblázaton, és már hét meccs óta nem kapott ki a Bournemmouth, a Sunderland pedig a Newcastle Unitedet átlépve a tizenegyedik a tabellán.

Premier League, 28. forduló

Bournemouth 1-1 Sunderland

