Tóth Alex őszintén beszélt a kevés játéklehetőségről

A Ferencvárostól a télen Bournemouthba igazoló Tóth Alex a közmédiának adott interjút, amelyben az NB I és a Premier League közötti különbségről, valamint a kevesebb játéklehetőségről is őszintén beszélt.

„Nagy ugrás a magyar NB I-ből a világ legerősebb, legintenzívebb bajnokságába kerülni, de minden adva van ahhoz, hogy felvegyem a ritmust, és fejlődjek – jelentette ki az M1 aktuális csatornán a 20 éves középpályás. – Az öltözőben jó a hangulat, mivel ennyire jó formában van a csapat. Meccsről meccsre úgy készülünk, hogy mindenkit meg lehet verni. Jó érzés, hogy még nem tapasztaltam meg, milyen kikapni a Premier League-ben.”

A Bournemouth 15 forduló óta veretlen az angol élvonalban, jelenleg az Európa-liga-indulást érő hatodik helyen áll. A magyar labdarúgónak egyelőre epizódszerep jutott tavasszal, hét bajnokin 79 percet töltött a pályán, ám mivel télen 5 évre írt alá az angol klubhoz, egyelőre semmiről sincs lekésve. Sőt, talán az lett volna furcsa, ha az NB I-ből érkezve egyből alapembernek számított volna a Premier League egyik legjobb formában lévő csapatánál.

„A bemutatkozó meccs hagyta bennem a legmélyebb nyomot. Nyertünk a Liverpool ellen, és az utolsó percben szereztük a győztes gólt. Lehet hiányérzetem a játékperceket illetően, de türelmesnek kell lennem. Amikor lesz lehetőség, akkor élnem kell vele. Hálás vagyok, hogy itt lehetek, beleteszem a munkát és annak igenis lesz eredménye.”

A csapatot nyártól új szakvezető veszi át, Andoni Iraolát Marco Rose váltja a kispadon.

