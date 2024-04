Történelme egyik legnagyobb pofonjába szaladt bele az Ajax

A Feyenoord szurkolók már a tizedik gólt várták csapatuktól.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

6-0-ra győzött a Feyenoord az Ajax ellen a holland Eredivisie bajnokság 29. fordulójában. A hatalmas gólkülönbséggel az 1964/65-ös szezonbeli teljesítményüket is felülmúlták, amikor 9-4-re győzött a rotterdami alakulat.

A cikk lejjebb folytatódik



A Feyenoord a szezon elején már 4-0-ra nyert a Johan Cruijff Arénában, ami már akkora is az egyik legnagyobb vendéggyőzelem volt a klub történetében. Azonban arra senki nem számított, hogy az Ajax hasonló pofonba szalad bele a De Kuip stadionban is.

Az Ajaxnak még kell egy kis idő, hogy kilábaljon a sport- és adminisztratív válságából. A klub a hatodik helyre esett vissza a holland élvonalban, ezzel a pozícióval pedig még továbbra is küzdhet majd azért, hogy a rájátszás után európai kupaprondon is indulhasson a 2024-25-ös szezonban.

Feyenoord az első sípszótól kezdve az első gól érdekében mozgósította minden erejét, azonban csak a 34. percben sikerült megszerezni a nyitó találatot, amikor, Igor Paixão kihasználta Ahmetcan Kaplan hibáját (1-0). Egy perccel később már 2-0 volt az eredmény. Jorrel Hato nagyszerű labdát adott majd Yankuba Minteh gólt szerzett. David Hancko volt az első félidő hosszabbításában a harmadik Feyenoord-játékos volt, aki betalált.

Aki azt gondolta, hogy a Feyenoord elégedett lesz a szünetbeli eredménnyel, tévedett. Az Ajax edzője, Van 't Schip változtatott néhány dolgon, azonban nem tudta elkerülni a súlyosabb verést. Minteh a délután második gólját szerezte a 56. percben, amikor Rulli mögött a távoli sarokba lőtt, és nem sokkal később Quinten Timber is felkerült a góllövők közé.

"Tíz! Tíz! Tíz!" - skandálta a Kuip, miután 6-0-ra változott az állás az eredményjelzőn. Paixão is a léc alatt rúgta be második találatát, miután még negyedóra volt hátra a mérkőzésből, így még bőven volt idő további gólokra is. Végül 6-0-ra maradt az állás, részben azért is, mert a cserejátékos, Alireza Jahanbakhsh gólját les miatt érvénytelenítették.

Az Ajaxnak igen össze kell szednia magát a bajnokság utolsó fordulóira, ha valóban ott akar lenni a 2024/25-ös szezon nemzetközi tornáján.