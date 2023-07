Törökországba igazolhat a Vidi első számú gólvágója

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Törökországból van kérője a Fehérvár FC 29 esztendős támadójának, Kenan Kodrónak.

A hatalmas szpoonzori összegektől eleső Vidi továbbra is játékosok értékesítésével próbálja meg fenntartani magát. Az átigazolási időszakban több magas fizetésű labdarúgótól is megszabadult a klub, azonban most egyik kulcsemberét is eladhatja.

A több magyar médium is megírta török sajtó információkra hivatkozva, hogy a Vidi második számű csapatkapitányának megválasztott Kodróért Törökországból érkeztek ajánlatok. A konyabakis.com úgy tudja, hogy a Konyaspor már nem csak élénken érdeklődik, de már meg is egyezett a Fehérvárral.

A bosznia-hercegovinai válogatott labdarúgó 2021 óta erősíti a Vidit, az elmúlt két szezonban házi gólkirálynak is vallhatja magát.

Forrás: Csakfoci.hu