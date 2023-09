Törökországba dobott le ballasztokat a Nottingham

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Jonjo Shelvey és Emmanuel Dennis is távozott.

Fabrizio Romano értesülései szerint két játékosától is megvált a Nottingham Forest. Jonjo Shelvey és Emmanuel Dennis is Törökország felé veszi az irányt, mindketten kölcsönben távoznak. Előbbi a Rizesporban, utóbbi a Basaksehirben folytatja pályafutását.



A Nottingham így is nagyon bő kerettel rendelkezik, 34 játékosuk van, ami holtversenyben a legtöbb a Burnley-vel.



A Forestnek brutális sorsolása volt az első négy fordulóban, találkoztak az Arsenallal, a Manchester Uniteddel, a Chelsea-vel és a Sheffielddel, utóbbi kettőt viszont megverték, így 6 ponttal a 9. helyről várják a folytatást.