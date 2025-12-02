Toni Kroos őszintén elmondta a véléményét Vinícius Júniorról

A Királyi Gárda immár három bajnoki mérkőzése óta nem tudott győzni: legutóbb vasárnap Gironában ért el döntetlent, aminek következtében elveszítette vezető helyét a tabellán.

A klub legendás középpályása egy pódiumbeszélgetésen próbálta megfejteni, mi nem stimmel a csapatnál, ám saját bevallása szerint ő sem látja tisztán a helyzetet.

– Nem szabad mindig azokról beszélni, akik korábban voltak, mert az nem segít semmit. Nem szükséges hallanom, hogy hiányzom. Mosolyogva és egy gyönyörű címmel távoztam” – húzta alá Kroos, finoman jelezve, hogy a múlton való merengés helyett a jelen problémáira kellene koncentrálni.

A világbajnok német futballista egyetlen, meglehetősen általános javaslaton túl nem tudott hasznos tanácsot adni Alonsónak:

– Meg kell találniuk a módját, hogy más típusú játékosokkal is nyerjenek. Én vagyok a legelső, aki jobban szeretné, ha újra nyerne a Real Madrid, és hogy véget érjen ez a helyzet. Egy ifjúsági csapatot edzek, jelenleg nincs sok tanácsom Xabinak – tette hozzá.

Ez a generáció nem rosszabb, mint a korábbi

Kroos azt is hangsúlyozta, hogy bár sok kritika éri a Real Madrid jelenlegi összeállítását, szerinte nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy gyengébb lenne, mint a korábbi, trófeákat halmozó generáció. Úgy véli, más karakterű játékosokról van szó, de ez nem jelent automatikus visszalépést – inkább alkalmazkodásra és összhangra lenne szükség.

– A Real Madridban olyan játékosok vannak, akik képesek mindent megnyerni, csak meg kell találni a módját – hangsúlyozta.

Kroos kitért Vinícius Júniorra is

A beszélgetés végén Viníciús Júnior viselkedése is szóba került. Kroos szerint „csodálatos volt látni a fejlődését. Néha elveszíti a fókuszt, de emberként csodálatos. A rivális szurkolók nagy nyomás alá helyezik. Még fiatal, és tudja majd jobban is kezelni a helyzetet.”

