Tonali: „A hibám előtt két életem volt, mert nagyon zárkózott voltam, és soha nem beszéltem senkivel"

Az olasz középpályás a Sky Sportsnak nyilatkozott.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A Newcastle középpályása, Sandro Tonali a Sky Sportsnak nyilatkozva elmondta, hogy két külön életet élt, mielőtt 10 hónapra eltiltották a labdarúgástól a fogadási szabályok megsértése miatt.

Tonali augusztus végén tért vissza, miután az Olasz Labdarúgó Szövetség megbüntette mérkőzésekre tett fogadásai miatt. Két hónapos felfüggesztett büntetést is kapott, mivel 50 alkalommal szegte meg az FA fogadási szabályait, miután a múlt nyáron csatlakozott a Newcastle-höz.

Az olasz középpályás, aki azóta együtt dolgozik a PFA-val (Hivatásos Labdarúgók Szövetsége), kezelésen vett részt szerencsejáték-függők számára, és az eltiltás alatt jobban megértette saját viselkedését.

„A hibám előtt két életem volt, mert nagyon zárkózott voltam, és soha nem beszéltem senkivel, sem az edzőpályán, sem a stábtagokkal” – mondta Tonali a Sky Sportsnak.

„Most minden teljesen más. Különösen a stábbal és a csapattársaimmal, mert már sokkal normálisabb a kapcsolatom mindannyiukkal.

Hozzátette: „Amikor az edzőpályára megyek, ugyanaz az ember vagyok most is; az edzővel, a stábbal, a csapattársaimmal.

A 10 hónap és az elmúlt év előtt más voltam, két külön személy voltam a magánéletemben és a futballban. Most viszont csak egy ember vagyok, egyetlenegy, az elmúlt évben és ezekben a 10 hónapban értettem meg ezt."

Tonali elmondta, hogy „jól érzi magát” most, hogy újra játszik, és ez a teljesítményén is látszik, hiszen lenyűgöző formát mutatott Olaszországban és a Newcastle-ben is a visszatérése óta. Külön kiemelte csapattársait, akik a nehéz időkben is mellette álltak.

„Nem szeretnék kihagyni senkit, minden játékos és az egész csapat [segített nekem] – ez meglepett, mert új játékos voltam. Csak két hónapja voltam itt, de mindenki a városban, akik Newcastle-ben dolgoznak, és az itt élő emberek mind támogattak és segítettek nekem, amiért nagyon hálás vagyok!”