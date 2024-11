Tömegjelenetekkel zárult a Vasas mérkőzése, Pintér Attila is kivette a részét a csatározásból – VIDEÓ

Vasas FC vs Szeged

Nem múlt el balhé nélkül a vasárnapi mérkőzés.

Sorozatban ötödik győzelmét aratta a Vasas a labdarúgó NB II-ben: Pintér Attila tanítványai a 14. forduló vasárnapi játéknapján hazai pályán 1-0-ra nyertek a Szeged ellen.

Újabb sikerének köszönhetően így jelenleg a tabella harmadik helyén áll az angyalföldi együttes.

A találkozó lefújásakor a szegediek hevesen reklamáltak, ugyanis Rúsz Márton játékvezető a hosszabbításban éppen akkor fújta le a mérkőzést, amikor a vendégek szöglethez készültek. Az incidens után a bírónak több sárga lapot is kiosztania kellett, mivel a 16-oson belül és a kispadoknál is kisebb tumultus és tömegjelenet alakult ki. A két stáb és a játékosok között éles szópárbaj zajlott, amelybe Pintér Attila is belefolyt. A Vasas vezetőedzőjét végül játékosa, Urblík József próbálta csillapítani – úgy tűnt, sikerrel.

Az ominózus eset 1 óra 57 perctől visszanézhető:

Merkantil Bank Liga NB II, 14. forduló:

Vasas FC - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-0 (1-0)

gólszerző: Iyinbor (30.)

Forrás: MTI