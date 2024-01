Tokmacra, Esitire és Owusura sem számít az FTC szakmai stábja

Hajnal Tamás sportigazgatóval készült interjú.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Tiszta vizet öntött a csapat honlapján a pohárba.

Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója, a fradi.hu-nak adott interjút. A szakember értékelte a csapat őszi teljesítményét, elmondta a véleményét Dejan Sztankovicsról és felvezette a csapat téli edzőtáborát is. A két legérdekesebb szegmens azonban mindenképpen az volt, amikor az érkezőkről és a távozókról beszélt.



"Dübörög az átigazolási piac, Kenan Kodro és Habib Maiga megszerzését miként értékeli?"

"- Jól haladunk, viszonylag korán sikerült két fontos átigazolást véghez vinnünk. Fontos, hogy az újak minél hamarabb be tudjanak csatlakozni a közös felkészülésbe. Esetükben is meghatározott kritériumok, profilok alapján keresgéltünk a piacon a különböző csapatrészekbe, ahol úgy láttuk, hogy hiányosságok vannak. Hatos poszton szükség volt egy nagy munkabírású, agresszívabb, jó labdaszerző játékosra, aki az egyensúlyt tudja megteremteni a védekezés és a támadószakasz között játékunkban. Úgy gondoljuk, hogy Habib Maigának ehhez megvan a kvalitása. Első napok nagyon biztatók, jól illeszkedett be a csapatba. Gólra pedig mindig szükség van. Láthattuk, ha Varga Barni és Adama Traoré kiestek, akkor ilyen téren problémák adódtak ősszel. Erre is szerettünk volna reagálni, illetve a rotációs lehetőséget javítani, mert zsúfolt időszak előtt állunk. Kenannal három nagyon jó csatárunk van. Ha mindenki egészséges marad, az nagy lehetőségeket ad a csapat számára."

"Hány érkező várható még és kik távozhatnak a tél folyamán?"

- "Okosan kell döntenünk, figyelembe kell venni azt is, hogy csak maximum három helyen lehet változtatni az UEFA felé leadott UEFA Európa Konferencia Ligában szereplő játékoskereten. Elemezni kell, hogy ezt a három helyet hogyan tudjuk felhasználni, ez befolyásolja a tevékenységünket, de van még a fejünkben terv, amelyet remélhetőleg véghez is tudunk vinni. Akkor úgy érzem a tavaszra olyan szinten megerősödhetünk, hogy sikerrel tudjuk venni az akadályokat. Ugyanakkor szemet szúrtak olyan dolgok is, amelyeken szeretnénk változtatni, ez személyekre bontva azt jelenti, hogy a szakmai stáb a jövőben nem számít Tokmac Nguen, Anderson Esiti és Owusu Kwabena játékára. Ők már nem is utaztak el az edzőtáborba, a távozásukról zajlanak egyeztetések."



A teljes interjú itt elérhető.