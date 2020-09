Többszörös hátrányból fordított az Inter

Többszörös hátrányból győzött az egy hétgólos meccsen az olasz második fordulójában a Fiorentina ellen hazai pályán.

A 3. percben egy beadásnál lemaradtak az Inter védői, Kouamé pedig az ötösön belül kapott egy rövid passzt csapattársától, és betalált az üres kapuba. (0–1)

Az első félidő ráadásában egy labdavesztést követően kontrázhatott az Inter, Martínez pedig a tizenhatoson kívülről tekert az ellenfél kapujába. (1–1)

A második játékrész elején ismét az argentin előtt volt a lehetőség: egy tizenhatoson belüli csel után kapura lőtt, de a labda megpattant Ceccherinin, így kötött ki a hálóban. (2–1)

Az 57. percben egy gyors kontrát vezettek a vendégek: Ribéry cselezgetett a tizenhatos vonalán, majd Castrovilli fejezte be az akciót egy góllal. (2–2)

Hét perccel később már meg is fordította a meccset a Fiorentina: egy újabb kontra végén ezúttal is Ribéry adta a kulcspasszt, viszont most Chiesának, aki elpöckölte a labdát Handanovic mellett. (2–3)

Az Inter ezután rengeteg helyzetet alakított ki, gól azonban nem született, egészen a 88. percig: Lukaku került ziccerbe közelről, és hiba nélkül a kapuba talált. (3–3)

Alig egy perccel később, Sánchez beadását követően már a hazaiak át is vették a vezetést: Danilo fejelt közelről a kapuba (4–3) és nyerte meg csapatának a mérkőzést.

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ

Internazionale–Fiorentina 4–3 (L. Martínez 45+2., Ceccherini 52. – öngól, R. Lukaku 88., D'Ambrosio, ill. Kouamé 3., Castrovilli 57., Chiesa 64.)

Korábban

Cagliari–Lazio 0–2 (Lazzari 4., Immobile 74.)

Sampdoria–Benevento 2–2 (Quagliarella 8., Colley 18., ill. Caldirola 33., 72.)

Torino–Atalanta 2–4 (Belotti 11., 43., ill. A. Gómez 13., Muriel 21., Hateboer 42., De Roon 54.)

Ma

12.30: Spezia–Sassuolo (Tv: Digi Sport1)

15.00: –Genoa (Tv: Digi Sport2)

15.00: Verona–Udinese

18.00: Crotone– (Tv: Digi Sport1)

20.45: Roma– (Tv: Digi Sport1)

Holnap

20.45: Bologna–Parma (Tv: Digi Sport 2)