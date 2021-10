Többen is kilépnének a FIFA-ból, ha jön a kétévenkénti vb

Az MTI számolt be róla, hogy több európai szövetség is kilátásba helyezte kilépését a FIFA-ból, ha bevezetik a kétévenkénti vb-t.

A DPA német hírügynökség szerint akár egy tucat is lehet azon szövetségek száma, amelyek fontolóra veszik kilépésüket a Nemzetköz Labdarúgó Szövetség kötelékéből, ha a kétévenként megrendezendő világbajnokság tervezete nem csak tervezet marad.

Ez ellen már az UEFA és a dél-amerikai szövetség is felemelte hangját, sőt, legutóbb Nemzetközi Olimpiai Bizottság is jelezte: nem ért egyet a javaslattal. A Magyar Labdarúgó Szövetség is az UEFA-t támogatja, vagyis is nem szeretné, ha az igen sűrű versenynaptárat tovább terhelnék a kétévenkénti világbajnoksággal.

Néhány napja a svéd, a finn, a norvég, az izlandi, és a dán, valamint a feröer-szigeteki szövetség közös közleményben utasította el a tervezetet, a dánok pedig egészen odáig mentek, hogy kijelentették: „legrosszabb esetben és utolsó lehetőségként” ha kell, kilépnek a FIFA-ból.

