Több rekord is megdőlt a Bajnokok Ligája csoportkörében

Tartalmas volt a Bajnokok Ligája csoportkörének záró fordulója.

Lewis Miley, a Newcastle United futballistája lett a legfiatalabb játékos, aki gólpasszt adott angol klub színeiben Bajnokok Ligája-mérkőzésen - írta csütörtökön az IFFHS a BL csoportkörének szerdai záró játéknapját követően.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kimutatása szerint az angol középpályás 17 évesen és 226 naposan készítette elő a Newcastle vezető találatát az AC Milan ellen (1-2), s előzte meg ebben a mutatóban Theo Walcottot, aki 17 éves és 250 napos korában szolgált gólt megelőző átadással 2006 novemberében az Arsenal játékosaként.

Warren Zaire-Emery, a PSG labdarúgója, aki 17 évesen és 280 naposan vette be a Borussia Dortmund kapuját (1-1), a valaha volt legfiatalabb francia gólszerzővé lépett elő a BL történetében. Az előző rekordot Karim Benzema tartotta, aki 2005 decemberében 17 évesen és 352 naposan jegyzett gólt a Bajnokok Ligájában.

A másik "véglettel" Pepe, az FC Porto védője rukkolt ki, aki saját korrekordját javította tovább, amikor bevette az ukrán Sahtar Donyeck kapuját (5-3). Rajta kívül még senki sem szerzett gólt a BL történetében 40 év felett. A portugál futballista 40 esztendősen és 290 naposan volt eredményes szerda este.

Az IFFHS összefoglalójában kiemelte azt is, hogy Spanyolország képviseletében most először jutott négy klubcsapat is - Real Madrid, Real Sociedad, FC Barcelona, Atletico Madrid - csoportgyőztesként a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe. Ugyanakkor korábban még egyszer sem fordult elő, hogy ugyanabban a szezonban két angol együttes is - nevezetesen most a Newcastle és Manchester United - utolsóként végezzen BL-csoportjában.

Az angol bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is címvédő Manchester City - a szerb Crvena zvezda elleni, szerdai idegenbeli 3-2-es sikere révén - az első szigetországi csapat lett, amely egymást követően nyolc mérkőzést nyert meg az első számú európai klubsorozatban.

Ebrima Colley, a svájci Young Boys futballistája, aki az RB Leipzig elleni, vendégként 2-1-re elveszített meccsen talált be a német gárda kapuját őrző Gulácsi Péter hálójába, első gambiaiként jegyzett gólt BL-meccsen. Gambia a 108. ország, amely gólszerzőt ad a sorozat történetében - írta az IFFHS.

(Forrás: MTI)