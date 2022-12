Több Premier League csapat is vinné Sallai Rolandot az angol–magyar 0-4 után

Az olasz lapok egyre többet foglalkoznak a 38-szoros magyar válogatott jövőjével.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Nem szeretnénk abba a hibába esni, mint ahogy sokan Szalai Attilával tették, mikor hittek a török sajtóértesüléseknek, minden esetre mindenképp érdemes pár percet szentelni Sallai Roland jövőjére.

Ahogy korábban már megírtuk, a La Gazzetta dello Sport múlthéten arról számolt be, hogy a Lazio és a Fiorentina is vinné a 25 éves szélsőt. Az olasz lap úgy tudja, hogy a Freiburg nyitott is lenne a magyar válogatott játékos elengedésére, ha a kérő letesz az asztalukra 20 millió eurót.

A Corriere dello Sport szerint a Lazio az igencsak borsos kikiáltási ár után inkább nyárra halasztaná Sallai megvásárlását, még a Fiorentina először tisztázni szeretné két formán kívüli csatára, Luka Jovic, valamint Arthur Cabral sorsát.

Bár az olaszok hozzáteszik, hogy információk szerint a Freiburg először hajlandó lenne kölcsön adni Salait, kivásárlási opcióval, ezzel jelentősen csökkenne a Lazio és a Fiorentina által vállalt kockázat, ha mégis úgy döntenének, hogy kell nekik a magyar támadó.

A Corriere dello Sport hozzáteszi, hogy Sallai az angol–magyar 0–4-en szerzett két góljával több angol csapat, köztük a Wolverhampton és a West Ham United figyelmét is felkeltette.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a játékos édesapja, Sallai Tibor korábban elmondta, hogy inkább az olasz és a spanyol ligában gondolkodnak, mint az angol bajnokságban.

Az azonban biztos, hogy Sallai Roland jövője kérdéses Németországban, a magyar válogatott játékos többször elmondta, hogy nem elégedett a játékperceivel a Freiburgnál.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Valladolid - Real Madrid spanyol bajnokin a hazai győzelem 6.00, a döntetlen 4.35, a vendég siker 1.50-szeres szorzóval fogadható. (x)