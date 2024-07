Több, mint egy év után is milliókat fizet a kirúgott edzőjének a Chelsea

Októberig biztosan nem kell aggódnia a csekkek miatt.

A Chelsea edzőkeringője Todd Boehley, amerikai üzletember érkezése után a klub anyagi helyzetére is kihatott. Enzo Maresca már az ötödik edző lesz, aki irányítani fogja a londoni Kékeket, mióta a BlueCo a tulajdonosa a klubnak. A Daily Mail értesülései szerint a Chelsea még továbbra is fizeti Graham Potter juttatásait.

A Chelsea 2023 áprilisában mindössze hét hónap után menesztette Graham Pottert a csapat kispadjáról. A londoni alakulat a 2022/23-as szezonban összesen három szakembert is foglalkoztatott, hiszen még Thomas Tuchellel kezdték meg a szezont, majd a 49 esztendős angol vette át a helyét. A szezon utolsó két hónapjára végül Frank Lampard is koptatta a kispadot. A mögöttünk hagyott idényben már Mauricio Pochettino vette át az irányítást, azonban számára is tiszavirág életű volt a Chelsea-karrier, hiszen nyáron ajtót mutattak az argentinnak.

A Daily Mail írta meg, hogy a Chelsea a számukra igen kedvezőtlen szerződést kötött Potterrel. Az angol szakembernek több, mint egy év után is fizetik a bérét. A kontraktus menesztésre vonatkozó kikötésében egy 18 hónapos periódust állapítottak meg a felek, amely szerint az említett időintervallumban továbbra is fizetik Potter heti 200 ezer fontos juttatását. A fizetési kötelezettségek októberben érhetnek véget, ha az egykori Chelsea-edző nem vállal máshol munkát. Potter a 18 hónap alatt magyar valutába átszámolva 6 milliárd 700 ezer forintot (14 millió 400 ezer angol font) tehet zsebre.

A Chelsea vezetősége most abban reménykedik, hogy Pottert kinevezik az angol válogatott szövetségi kapitányának a nyáron, így körülbelül 1 millió fontot spórolhatnak meg. Az angol szakember mellett Eddie Howe és Lee Carsley neve is szerepel az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) listáján, azonban Joachim Löw is bejelentkezett a posztra.