Több milliárdot keresett a Ferencváros az EL-ben nyújtott teljesítményével

Közben pedig szorgosan gyűjti a koefficiens-pontokat a magyar klubfutballnak.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) általi nyilvános adatok alapján kiszámolható, hogy az Európa-ligában nyújtott teljesítményének köszönhetően öt fordulót követően 9,851 millió eurónál, azaz mintegy 4,076 milliárd forintnál jár a Ferencváros - olvasható a csakfoci.hu oldalán.

A magyar portál az Football Meets Data nevű X-oldal számításaira hivatkozik, amelyben részletesen leírják, hogy az FTC már a Dinamo Kijev elleni 4-0-s kiütéssel megközelítette a 4 milliárdos bevételt, és ezt a svédek legyőzésével meg is haladta, hiszen az UEFA 450 ezer euróval jutalmaz minden egyes sikert az EL-alapszakaszban.

A zöld-fehérek azonban nem csak az eurómiliókat, de a koefficiens-pontokat is szorgosan gyűjtik maguknak és a magyar klubfocinak is. A fentebb említett portál egy külön táblázatot is vezet arról, hogy az előző idény bajnokcsapatai, illetve BL-indulói hogyan termelik a pontokat Európában, és ez hogyan hat a hazai porondon a teljesítményükre. Ebben az összevetésben a Ferencváros most lett a TOP 10 tagja, megelőzve a svájci Young Boyst.