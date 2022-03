Több játékos is ingyen hagyhatja el a Chelsea-t

Az orosz-ukrán háború miatt a Chelsea tulajdonosa, Roman Abramovics megválhat a londoni klubtól. Az orosz üzletember 2003 óta van jelen a Chelsea életében, de a távozása komoly bizonytalanságokat szül a csapat jövőjéről.

„Nincsenek egyelőre tárgyalások a nyárról. Egyszerűen ez még túl korai lenne. Jelenleg jó helyen vagyunk. Úgy érzem, a csapat fejlődik, és egyre jobb és jobb lesz. Nyárig tehát semmi gondunk nem lesz. Hosszú út van még előttünk” – árulta el a csapat menedzsere, Thomas Tuchel.

Azt az új befektetők megérkezéséig még nem lehet tudni, hogy Abramovics távozása után mekkora lesz a klub költségvetése, így előfordulhat, hogy a hamarosan lejáró szerződéssel rendelkező játékosok továbbállnak. Nyáron szabadon igazolhatóvá válik Antonio Rüdiger, Andreas Christensen és Cesar Azpilicueta is, akik jövőjéről egyelőre semmit nem lehet tudni.

„Úgy gondolom, hogy a Chelsea egy erős klub, és az is marad. A tulajdonosunk úgy döntött, hogy eladja, de egy erős és szervezett csapatot ad el, a legmagasabb szinten” – tette hozzá a német menedzser.

Tuchel, akit 2021 januárjában a klublegenda, Frank Lampard utódjává neveztek ki, Bajnokok Ligáját, Szuperkupát és Klubvilágbajnokságot is nyert, miközben csapatát az FA-kupa és a Carabao-kupa döntőjéig is elvezette. Tuchel, akinek jelenlegi szerződése 2024-ig szól, továbbra is jelen szeretne lenni a klub életében.

„Az én szemszögemből a Chelsea a lehető legjobb, szeretek itt lenni. Remélhetőleg ez folytatódik. Bizonytalanság van, de ez nem természetes futballedzőként? Pozitív vagyok, és remélem, hogy a dolgoknak jó vége lesz.” – zárta gondolatait Tuchel.

A Chelsea szombaton a Burnley-hez látogat, és ha nyer, megerősítheti a helyét a legjobb négy között.