Tizenöt gólt hozott a Sidemen által megrendezett mérkőzés

A meccs embere egyértelműen Simon volt, aki három gólt is szerzett

Az adománygyűjtés céljából rendezett meccset rendezett a híres youtbuer csapat, a Sidemen. Pályára lépett többek között Mr. Beast, ChrisND, iShowSpeed is. Sok szép megmozdulás mellett voltak vicces jelenetek is, ezeket többnyire nem meglepő módon Speed szolgáltatt közönségnek, aki a les miatt meg nem adott gólja miatt még a játékvezetőt is üldözte.

A meccs a Charlton stadionjában, teltház előtt zajlott, és a Sidemen csapat többek között ,,Miniminter" remeklésével 8-7-re legyőzte a Youtube All Stars csapatát.

Összefoglaló ide kattintva ide kattintva tekinhető meg.

