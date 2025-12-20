Tizenegyesekkel dőlt el az Olasz Kupa második elődöntője + videó

A négycsapatos szaúd-arábiai viadal második meccsén már az első félidőben kialakult az 1-1-es eredmény, amellyel a rendes játékidő zárult. A tizenegyespárbaj során az Olasz Kupa-címvédő Bologna két, az Inter három kísérletet is elhibázott.

A Napoli csütörtökön az AC Milan felett aratott 2-0-s sikerével jutott a hétfői döntőbe.

Eredmény, elődöntő:

Bologna-Internazionale 1-1 (1-1) - tizenegyesekkel: 3-2

