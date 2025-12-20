Nicolo Barella Bologna Inter Supercoppa ItalianaGetty
Tizenegyesekkel dőlt el az Olasz Kupa második elődöntője + videó

A Bologna lesz a bajnoki címvédő Napoli ellenfele az olasz labdarúgó Szuperkupa fináléjában, miután a pénteki második elődöntőben tizenegyespárbajban búcsúztatta az Internazionalét Rijádban.

A négycsapatos szaúd-arábiai viadal második meccsén már az első félidőben kialakult az 1-1-es eredmény, amellyel a rendes játékidő zárult. A tizenegyespárbaj során az Olasz Kupa-címvédő Bologna két, az Inter három kísérletet is elhibázott.

A Napoli csütörtökön az AC Milan felett aratott 2-0-s sikerével jutott a hétfői döntőbe.

Eredmény, elődöntő:

Bologna-Internazionale 1-1 (1-1) - tizenegyesekkel: 3-2

Olasz Kupa 2
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
Bologna crest
Bologna
BOL
Olaszország 1
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Internazionale crest
Internazionale
INT
A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

