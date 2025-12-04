Tizenegyes-maraton Nápolyban

A Napoli a nyolcaddöntőben találkozott a Cagliari csapatával az Olasz Kupában. Az első félidőben Lorenzo Lucca fejjel szerzett vezetést Antonio Conte csapatának, de ezzel még nem dőlt el a meccs: a 67. percben a Cagliari egyenlített, így az 1–1-es állás maradt a rendes játékidő végéig.

A tizenegyesek aztán hosszútávfutást hoztak, a győztes kihirdetéséhez húsz büntetőre volt szükség. Az első három kör hibátlanul zajlott, majd Matia Felici a felső lécre bombázott, ezzel került előnybe a Napoli. David Neres az ötödik körben eldönthette volna a továbbjutást, de a ráfutás közben megtorpant, majd erőtlenül, laposan rúgta a bal alsó felé a labdát, amelyet a Cagliari kapusa, Caprile könnyedén kipaskolt. A párbaj hőse Vanja Milinkovic-Savic, a Napoli szerb hálóőre lett, aki miután saját büntetőjét is értékesítette, a párbaj tizedik körében kivédte Luvumbo lövését.

Hosszú éjszaka után jutott tovább a Napoli a legjobb nyolc közé, ahol majd a Fiorentina – Como összecsapás győztesével nézhetnek szembe.

Mi történt még az Olasz Kupában?

Az Inter otthon a Venezia csapatát ejtette ki egy gólzáporos, 5–1-es győzelemmel. Az Atalanta pedig hozzájuk hasonlóan egyértelmű, 4–0-s sikert aratott az emberhátrányban játszó Genoa ellen.

Mi vár ránk még az Olasz Kupában?

Az Olasz Kupa nyolcaddöntői csütörtök este folytatódnak: 18 órakor a Bologna a Parmát fogadja, majd 21:00-tól egy klasszikus olasz rangadó következik: a Lazio az AC Milan-nal csap össze hazai pályán.

