Titkos záradék van Dybala római szerződésében

Alacsony összegért válthat klubot a nyáron Paulo Dybala.

A Sky Sport Italia arról számolt be, hogy Paulo Dybalának 12 millió eurós záradéka van arra az esetre, ha külföldi klubok keresik, míg ha olasz csapatok akarnák kivásárolni, akkor 20 millió eurót kell letenni az AS Roma asztalára.

Az olasz műsorszolgáltató tavaly nyáron arról számoltak be, hogy Dybala kivásárlási záradéka 20 millió euró és minden európai klubra érvényes. Most azonban új információk ismeretében az argentin kivásárlási záradéka 12 millió euró a Serie A-n kívüli klubok számára. Habár a Romának van némi beleszólási joga az üzletekbe.

Gianluca Di Marzio átigazolási szakértő megerősítette, hogy Dybala ilyen alacsony díjért elhagyhatja Olaszországot a szezon végén. Spanyol és angliai források az argentint a Manchester United áll a legközelebb ahhoz, hogy leigazolja a támadót, de egy ilyen kivásárlási záradék sok más külföldi klub számára is vonzó lehet júniusban.

A Sky Sport Italia szerint a Serie A klubok 20 millió eurós záradékkal rendelkeznek, de az eladás 20%-a Dybalát illeti, ellentétben a külföldi klubokra vonatkozó záradékkal.

Ha egy olasz klub kifizeti a záradékot a nyáron, a Roma meggátolhatja a csatár kilépését azzal, hogy évi 3,8 millió euróról 6 millió euróra emeli a fizetését, így magánál tartva Dybalát. Ez a záradék nem használható olyan külföldi kluboknál, amelyek jövő nyáron mindössze 12 millió euróért megvásárolhatják a Dybalát.

