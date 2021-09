Timo Wernert akarja a Bayern München

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Chelsea német válogatott sztárjának szerződtetését tervezi a Bayern München – számolt be róla a német Sport1.

A lap szerint a csatárt jövő nyáron akarja megszerezni a bajor klub, mert benne látják Robert Lewandowski utódját.

Amióta a londoniak szerződtették Romelu Lukakut a német csatár csak a kispadon kap helyet – a válogatottban mondjuk jó passzban van, hiszen két meccsen két gólt szerzett. Ha nem változik a helyzete, akkor vélhetően ő is szívesen váltana a nyáron. Az átigazolás mellett szól az is, hogy a bajorok vezetőedzője már Lipcsében is dolgozott együtt a támadóval és nála került először csúcsformába a játékos. A Sport1 szerint Werner átigazolása már azóta téma, hogy a szakember Lipcséből Münchenbe szerződött.

A baj az lehet, hogy Werner Londonban 15 millió eurónál is többet keres évente, márpedig ezt a bajorok nem biztos, hogy ki akarják neki fizetni.

A Sport1 szerint az átigazolás esélye 70 százalék, ám ehhez az kell, hogy a müncheniek ne tudják szerződtetni Erling Haalandot a Dortmundtól – ez szinte biztos – és, hogy ne hosszabbítsanak Robert Lewandowskival – erre pedig jó az esély.

