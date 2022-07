Timo Werner visszatérhet Lipcsébe

Sajtóértesülések szerint hamarosan visszatérhet az RB Leipzig labdarúgócsapatához Timo Werner, a Chelsea német válogatott csatára.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Több szakportál is arról számolt be, hogy a 26 éves támadó fizetésének a feléről is hajlandó lenne lemondani annak érdekében, hogy kölcsönjátékosként újra korábbi csapatában futballozhasson.

Werner több játéklehetőséghez szeretne jutni azért, hogy kiharcolja helyét a téli világbajnokságon a német válogatottban, a Chelsea-ben azonban egyáltalán nem biztos a pozíciója.

Az 53-szoros válogatott támadó 2016 és 2020 között erősítette a lipcsei csapatot, amelynek színeiben 158 tétmérkőzésen 93-szor volt eredményes és 40 gólpasszt adott.

A három magyart, Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató RB Leipzig szombaton (ma) a Bundesligában címvédő Bayern Münchent fogadja a Szuperkupáért kiírt összecsapáson.

(MTI)

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Újpest-Mezőkövesd bajnokin a hazai győzelem 2.02, a döntetlen 3.50, a vendég siker 3.40-szeres szorzóval fogadható. (x)