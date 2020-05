Timo Werner napokon belül aláírhat a Liverpoolhoz

Az angol futballbajnoki cím várományosához, a FC-hez napokon belül aláír Timo Werner, a német válogatott és az csatára a Gazzetta dello Sport értesülése szerint.

Az olasz sportnapilap úgy tudja, hogy a Premier League éllovasa, egyben a Bajnokok Ligájában címvédő együttes irányítói öt esztendőre szóló szerződést és évi 10 millió eurós fizetést garantálnak a 24 éves német játékosnak, aki a most folyó -idényben 28 bajnokin 24 gólt szerzett.



Werner – akinek a magyar válogatott két tagja, a kapus Gulácsi Péter és a védő Willi Orbán is csapattársa a lipcseieknél – az együttes játékereje mellett azért is kerülhet Liverpoolba, mert az angol gárda vezetőedzője a honfitárs, Jürgen Klopp, akivel jó kapcsolatot ápol.



A Transfermarkt portál 64 millió euróra becsüli Werner piaci értékét.

Forrás: mti.hu