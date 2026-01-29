Amerikában kötött ki a Chelsea történetének egyik legnagyobb flopja

A San Jose Earthquakes csütörtökön hivatalosan bejelentette, hogy szerződtette Timo Wernert. A 29 éves német válogatott támadó többéves megállapodást kötött az MLS Nyugati főcsoportjában szereplő klubbal, ahol kiemelt (Designated Player) státuszban számítanak rá.

A pályafutása során 115 gólt szerző Werner az utóbbi időben háttérbe szorult az RB Leipzignél, így nem volt meglepő, hogy új kihívást keresett. A San Jose kifejezetten aktív holtszezonon van túl Bruce Arena vezetőedző és sportigazgató irányítása alatt, Werner pedig a klub újjáépítésének egyik kulcsfigurája lehet.

Kétségtelen, hogy Werner a San Jose Earthquakes történetének legnagyobb nevű igazolása. Bár Josef Martínez 2025 januárjában komoly referenciákkal érkezett a klubhoz, Werner mögött 57 válogatottság a német nemzeti csapatban, valamint egy 2021-es Bajnokok Ligája-győzelem áll a Chelsea színeiben.

A támadó távozása az RB Leipzigtől már hónapok óta napirenden volt. Werner 2022-ben tért vissza korábbi klubjához, és négyéves szerződést írt alá, ám a Tottenhamnél töltött sikertelen kölcsönidőszak után csak epizódszerep jutott neki. A klub a nyáron már megpróbálta eladni, de ez nem járt sikerrel.