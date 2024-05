Tímár Krisztián: Nyíregyháza szereti a labdarúgást, ki volt már éhezve az első osztályú focira

A vezetőedző nagyon büszke játékosaira.

2-1-re nyert a Nyíregyháza Spartacus múlt hét vasárnap a Gyirmót ellen, ezzel pedig bebiztosította helyét a NB I 2024/25-ös szezonjára. Tímár Krisztián vezetőedző a mérkőzés után adott interjút a Nemzeti Sportnak, amiben kiemelte, mennyire nehéz volt a szezon, de a csapategységnek köszönhetően most ünnepelni tudnak.

„Próbáltam eddig a pillanatig elhessegetni ezt a gondolatot, mert nyilván a labdarúgásban rengeteg dolgot tapasztaltam már, rengeteg dolog megtörtént, láttunk már mindenféle visszaesést, formahanyatlást, bármit – kezdte értékelését egyből a lefújás után Tímár Krisztán, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. - Nem szerettem volna beleélni magamat. Ahogy mindig nyilatkoztam is, mérkőzésről mérkőzésre haladtunk. Tudtuk jól, ha nyerjük a meccseket, akkor a vége felé ez be fog következni, de láthattuk, hogy a játékosokon is volt egyfajta nyomás, eredménykényszer, ez ma a helyzetkihasználáson azért meglátszott. Ennek ellenére azt gondolom, hogy végigmentünk, bedaráltuk az ellenfelet, és ha nem is sziporkázó játékkal, de megnyertük ezt a mérkőzést. A három pont volt a legfontosabb, és tudtuk, ha ez meglesz, akkor a három fordulóval a vége előtt megnyerjük a bajnokságot."

Az őszi szezonban magabiztosan vezette a tabellát a szabolcsi alakulat, azonban jött egy sérüléshullám, ami miatt olykor elmaradtak az előre elvárt győzelmek.

„Nagyon büszke vagyok a játékosokra, egész évben nagyon sokat dolgoztak, egész évben hazai pályán is idegenben játszottunk, mert állandóan utazni kellett, de senki nem nyavalygott. A tavaszi szezonra óriási sérüléshullám sújtott minket, 13-14 játékossal csináltuk végig ezt az szezonrészt.”

A csapatot így is sokan követték Balmazújvárosba, ahol a hazai mérkőzéseit játszotta a Szpari. Tímár Krisztián szerint a város már megérdemelte, hogy újra első osztályú focicsapata legyen.

„Ami még szeretnék kiemelni, hogy itt a Nyíregyháza városa mennyire szereti a labdarúgást, és mennyire a csapat mögé álltak. Most is lehet hallani, látni, hogy milyen hangulat van, óriási szeretet vesz minket körbe. Nagyon ki volt már éhezve a város az első osztályú focira. Szeretném megköszönni a vezetőknek a bizalmat, amit belém vetettek!”

A bajnoki cím megszerzése után rengeteg szurkoló rohant a pályára, majd a játékosokkal karöltve dobálták a vezetőedzőt.

„Még csak egyénileg, egy-egy játékossal megölelgettük egymást, és gratuláltunk egymásnak, mert tényleg nagyon jó érzés ezt látni. Jelenleg nem nagyon tudtunk még szóhoz jutni. Igazából a pezsgő locsolás és a kézfogások előtt próbáltunk egy-két szót váltani, de eddig még a csapattal nem tudtunk egységesen beszélni. Nem is most van itt az ideje, hogy nagyon nagy szavakat kelljen használni. Szerintem most ünnepelni kell, és tényleg kiélvezni ezt a pillanatot, mert nagyon keményen megdolgoztunk érte” – zárta az értékelést a jövőre NB I-es csapatot vezető Tímár Krisztián.