Tímár Krisztán egykori játékosával erősített a Nyíregyháza - Hivatalos

Három évre kötelezte el magát.

24 esztendős belső védővel erősítette meg keretét az NB I-ben szereplő a Nyíregyháza Spartacus.

Keresztes Krisztián a Nyíregyháza Sparatcusban folytatja - jelentette be a szabolcsi alakulat klubhonlapja. A 195 cm magas 24 éves játékos a Haladásban nevelkedett, futballozott Ajkán, Sopronban, Dorogon és Győrben is, ahol a csapat kapitánya is volt, majd tavasszal a Dunaszerdahely labdarúgója volt. Tímár Krisztán jól ismeri a belső védőt, hiszen 2023 telén igazolta le a játékost a győri csapat, amikor még a vezetőedző is alkalmazásban volt az ETO-nál. Közös munkájuk viszont nem tartott sokáig, hiszen 2023. márciusában menesztették a szakembert.

"Boldog vagyok, hogy adódott ez a lehetőség, nagy bennem a bizonyítási vágy. Szeretném ha a csapat sikeres lenne, nagyon motivált, hogy az NB-I-ben játszhatok majd. Tímár Krisztiánnal dolgoztam már együtt Győrben, azonosulni tudok azzal, ahogy ő látja a futballt, ez is döntő volt abban, hogy igent mondtam a megkeresésre. Az elmúlt hónapokban keményen edzettem, és tudtam, ha jön egy lehetőség, készen kell állnom" - mondta Keresztes Krisztián a Spartacus honlapjának, akivel három éves szerződést kötött a klub.

"Krisztián nagyon jó fizikai paraméterekkel rendelkezik, a védekezésben agresszív, erős a párharcokban, és a magasságához gyorsaság is párosul. Bal lábas belső védő, ami ritka a magyar piacon. Az is egy komoly visszajelzés, hogy fiatal kora ellenére a győrieknél csapatkapitány lehetett, és mind korban, mind adottságokban, mind emberileg illik a csapatunkba" - tette hozzá Fekete Tivadar sportigazgató.

Az NB II tavalyi bajnoka ezzel együtt bejelentette, hogy szerződést bontott Rjaskó Mihállyal.

Rjaskó volt a Nyíregyháza idei ötödik távozója, míg Keresztes már a tizedik érkezője.