A BBC Sport és a The Guardian egybehangzó értesülései szerint a tárgyalások a végéhez értek, és az FA (Angol Labdarúgó-szövetség) már a mai napon, a 2026–27-es Nemzetek Ligája sorsolása előtt bejelentheti a megállapodást. Tuchel eredeti kontraktusa a 2026-os észak-amerikai világbajnokság végéig szólt, ám a kapitány és a szövetség is a közös folytatás mellett döntött.

Vége a manchesteri pletykáknak

A bejelentés időzítése nem véletlen. Tuchelt az elmúlt hetekben intenzíven hírbe hozták a Manchester Uniteddel, ahol Michael Carrick ideiglenes megbízatása a szezon végén lejár. Az FA célja egyértelmű volt: meg akarták szüntetni a kapitány jövője körüli spekulációkat még a vb-felkészülés hajrája előtt, biztosítva ezzel a nyugodt szakmai hátteret.

Tuchel állítólag úgy érzi, hogy az angol válogatott kispadján ülni egy hazai rendezésű kontinensviadalon – amelyet Anglia mellett Wales, Skócia és Írország lát vendégül – olyan „egyszeri és megismételhetetlen lehetőség”, amire nem tudott nemet mondani.

Tökéletes mérleg és vb-álmok

A 52 éves szakember eddigi angliai regnálása több mint meggyőző. A 2025 januárjában kinevezett Tuchel:

8-ból 8 győzelemmel hozta le a világbajnoki selejtezősorozatot

Az irányítása alatt a csapat mindössze 3 gólt kapott 10 mérkőzésen

Visszavezette Angliát a Nemzetek Ligája A-divíziójába

„Úgy érzem, ez a feladat teljesen feltöltött. Imádok ezekkel a játékosokkal dolgozni, és élvezem a szövetség bizalmát” – nyilatkozta Tuchel egy korábbi sajtótájékoztatón, elismerve, hogy bár eredetileg rövid távú projektben gondolkodott, a közös munka minden várakozását felülmúlta.

Mi vár most Angliára?

Míg a háttérben a papírok aláírása zajlik, Tuchel már Brüsszelben tartózkodik a csütörtöki NL-sorsoláson. Az angol válogatott a 3. kalapból várja ellenfeleit az elitligában, ahol olyan óriásokkal kerülhet össze, mint Spanyolország, Franciaország vagy Németország.

Ami a közeli jövőt illeti, a csapat júniusban Új-Zéland és Costa Rica ellen játssza utolsó felkészülési mérkőzéseit, mielőtt elutazna a világbajnokság bázisául szolgáló Kansas Citybe. A vb-csoportkörben Horvátország, Ghána és Panama lesznek Harry Kane-ék ellenfelei.

forrás: BBC



