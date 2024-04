Thomas Tuchel is nyilatkozott a Bayern München sérültjeit, lehetőségeit illetően

A szakvezető elmondta, ki játszhat, ki nem, és kitől, mit vár.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A Bayern München 2–2-es döntetlen után várja az Arsenal elleni BL-visszavágót, melyre szerdán 21 órától kerül sor, de hogy kikkel?!

Arról már mi is írtunk, hogy Harry Kane is elárulta, kik lesznek a legfőbb hiányzók a bajoroknál, immáron azonban a Bayern München vezetőedzője, Thomas Tuchel is megszólalt.

Gnabry és Coman kiesése miatt Sanénak például fogcsikorgatva kell majd küzdenie. Az viszont nagy öröm, hogy Neuer is ott lehet a csapatunkban.

– mondta el mindezt tömören, de annál velősebben a bajorok trénere.