Thomas Tuchel és Lőw Zsolt jött, látott és győzött

Ezt követően nyáron újra a triplázást tűzte ki célul a bajor csapat, érkezett Daniel Peretz, Raphael Guerreiro, Kim Min-Jae, Konrad Laimer és Harry Kane is, még ha Joao Palhinha igazolása az utolsó pillanatokban kútba is esett. Thomas Tuchel ennek ellenére nem volt elégedett a keret mélységével és ennek többször hangot is adott.



Kane egészen zseniális, 22 meccsen 25 gólja és 8 gólpassza van, Konrad Laimer az egyik legnagyobb kellemes meglepetés, Kim Min-Jae pedig bizonyítja, hogy nem csak kifutott év volt az, amelyet eltöltött Nápolyban.



Azért van abban igazság, hogy vékony ez a keret, hiszen távozott Ryan Gravenberch a Liverpoolba, Lucas Hernández a PSG-be, Benjamin Pavard az Interbe, Sadio Mané az Al-Nassrba, Marcel Sabitzer a BVB-be és Yann Sommer az Interbe.



A Bayern méretes pofonba szaladt bele a Szuperkupában, a legjobbjait elengedő Lipcse 3-0-ra nyert. A bajnokságban jól kezdett az alakulat, az első három meccsét megnyerte, a Leverkusen ellen pedig 2-2-t játszott.



A BL-ben úgy verte 4-3-ra a Manchester Unitedet, hogy az eredmény jóval hízelgőbb az angolokra nézve, mint amilyen a játék képe volt. Ezt követően rendben mentek a dolgok a klubnál, jöttek a győzelmek a bajnokságban, a kupában és a BL-ben egyaránt. Egészen november 1-ig, amikor a harmadosztályú Saarbrücken 2-1-re megverte a Bayernt a kupában.

A BVB elleni kiütéses győzelemmel javított a gárda, a BL-ben csoportelső lett, igaz egy csúnya pofonba beleszaladt Frankfurtba is.

A Bayern jelenleg második a tabellán 4 ponttal a Leverkusen mögött, igaz egy meccsel kevesebbet játszottak, mint a gyógyszertáriak. A BL-ben a Lazio vár rájuk, ami nem tűnik nagyon nehéz feladatnak, a kupa pedig már elúszott.



Thomas Tuchel továbbra is a futballvilág egyik legmegosztóbb alakja, ez így van a bajoroknál is. Valaki a pokolba kívánja, valaki töretlenül hisz benne. Hogy végül kinek lesz igaza, azt majd a jövő dönt el.