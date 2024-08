Thomas Thomasberg: „Korbácsolni fogják őket”

A Ferencváros elleni hazait 2-0-ra megnyerő Midtjylland trénere szerint kemény harcra kell készülniük a visszavágón.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Mint arról korábban beszámoltunk, a Ferencváros 2–0-ra kikapott a dán Midtjylland vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának első, keddi mérkőzésén.

A cikk lejjebb folytatódik

A hazai csapat vezetőedzője, Thomas Thomasberg inkább a második félidő eseményeit emelte ki: „Amikor két-három perc eltelt a második félidőből, már éreztem, hogy ez nagyon jól nézhet ki, és így is lett. A győzelem és a teljesítményünk nyilvánvalóan hitet és reményt ad nekünk mindahhoz, amit csapatként szeretnénk elérni. A második félidőben jól helyt álltunk nyomás alatt is, és a meccset nézve az is eszünkbe juthatott volna, hogy ha még egy gólt tudunk szerezni, még jobb kiindulási alapot kapunk” – mondta, majd hozzátette:

„Jövő héten egy olyan stadionba megyünk, ahol korbácsolni fogják őket előre, erre fel kell készülnünk. Mindenre készen kell állnunk, csak arra nem, hogy védekeznek majd, mert biztos, hogy az első sípszótól kezdve megpróbálnak letámadni minket. Ma láthattuk, hogy van bennünk valami, amit nekik is újra tisztelniük kell.”

A visszavágóra jövő kedden 20:00-kor kerül sor.