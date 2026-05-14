A Sky Sports oldalán megjelent cikk alapján elhalasztották Thomas Partey büntetőperének kezdetét. A londoni Southwark Crown Court döntése szerint az eredetileg 2026 novemberére tervezett tárgyalás csak 2027. június 8-án indulhat el.

A 32 éves ghánai középpályást négy különböző nő vádolja nemi erőszakkal és szexuális zaklatással. A vádak szerint az állítólagos esetek 2020 és 2022 között történtek. A futballista összesen hét rendbeli nemi erőszak és egy szexuális zaklatás vádjával néz szembe, amelyekben korábban minden vádpontban ártatlannak vallotta magát.

A Sky Sports szerint a halasztásról Justice Bennathan bíró döntött, és az akár nyolc hétig is eltartható tárgyalás új időpontját 2027 nyarára tűzték ki.

Arsenal korábbi játékosa 2020-ban érkezett Londonba az Atlético Madrid csapatától, mintegy 45 millió fontért. Tavaly nyáron távozott az angol klubtól, majd a spanyol Villarreal CF együtteséhez szerződött.

Az ügy már korábban is jelentős visszhangot váltott ki az angol futballban. A Sky Sports korábbi beszámolója szerint idén februárban további két vádponttal bővült az eljárás, amelyek egy 2020 decemberében történt állítólagos esetre vonatkoznak.

