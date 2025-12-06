Thomas Müller üzent Lionel Messinek: „ezúttal is levadászlak!"

Könnyen lehet, hogy a szombati lesz az utolsó párharc a nyolcszoros aranylabdás zseni, Lionel Messi és a Bayern München legendás alakja, Thomas Müller között. A két klasszis ezúttal az MLS rájátszásának döntőjében találkozik egymással: Messi az Inter Miamit, Müller a Vancouvert vezeti csatába. Pályafutásuk során eddig tízszer csaptak össze ellenfélként, a mérleg nyelve pedig a német támadó felé billen, ugyanis hét alkalommal is ő örülhetett. Elég csak felidézni a 2014-es vb-döntőt, ahol Németország 1–0-ra verte Argentínát, vagy a Bayern Barcelona elleni, emlékezetes 8–2-jét a 2020-as BL-negyeddöntőben.

Most azonban az MLS döntőjében feszül egymásnak a két ikon: a Keleti főcsoportot a Vancouver Whitecaps, a Nyugatit az Inter Miami képviseli, és mindkét klub története során először jutott el a fináléig. Müller ezúttal is szeretné felülmúlni régi riválisát, és szokásához híven – humorosan – hangolódott a fináléra:

„Ha az eredményeket nézzük, tényleg jó a mérlegem Lionel Messi ellen, de ez most nem Messi és Müller, hanem az Inter Miami és a Vancuver Whitecaps csatája lesz – idézi az ESPN a 36 éves német szavait. – Talán az ellenfél sikere egy kicsit jobban függ tőle, mint a miénk tőlem, mert alighanem mi egységesebb csapatot alkotunk, s nagyon várjuk már ezt a találkozót. Messi továbbra is a világ egyik legjobbja, ezen a döntőn ő lesz a legjobb játékos, aki pályára lép, bármikor megvillanhat ezúttal is, de van egy üzenetem számára: ezúttal is levadászom!” – zárta gondolatai Müller.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.