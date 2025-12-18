A portál szerint hiába vonult vissza a kiváló belső védő 2022-ben a válogatottból, most úgy érzi, készen áll a jövő évi vb-re, és Európába szerződve feltudja magára hívni Carlo Ancelotti, a brazilok szövetségi kapitányának figyelmét. Silva eddig 113 alkalommal lépett pályára a Selecao mezében, valamint a legutóbbi négy világbajnokságon szerepelt, és ezzel a lépéssel az ötödiket kívánja megcélozni.

Korábbi csapatai szívesen látnák

A teamtalk.com szerint az egyik lehetséges csapat, mely leigazolná a rutinos belsővédőt, az az egyik korábbi csapata, a Chelsea lehet. A brazil sztár négy szezont töltött London kék felén, mielőtt a 23/24-es idény végén a Fluminensehez igazolt volna. Silva gyermekei most is a londoni klub akadémiáján nevelkednek, így ebből a szempontból is lehet racionális döntés Silva számára a Chelsea, és Enzo Maresca csapatának is elkél a rutin és a tapasztalat belső védő poszton.

Rajtuk kívül a portál még a Fulham-t, a West Ham-t és a Crystal Palace-t említi, mint lehetséges állomás, Silva nyitva hagyja a lehetőséget francia, olasz, spanyol és portugál csapatoknak is.

Ha már olasz lehetőség, a milanreports.com úgy értesült, az AC Milan aktív lehet a januári átigazolási időszakban, és hat hónapra megszereznék volt játékosukat. A piros-feketék szeretnék megerősíteni védelmüket, így kézenfekvő lehet Thiago Silva megszerzése. Ezzel Luka Modric útjára léphet a belső védő, aki szintén 40 év fölött jár, és játszik meghatározó szerepet a Milan idei szezonjában.

Az AC Milanban 2009 és 2012 között már játszott a brazil védő, mellyel bajnokságot nyert a 2010/11-es szezonban Massimiliano Allegri irányításával. Most újra játékosa lehet az olasz edzőnek Silva Milánó piros-fekete felén, ahol újra a bajnoki címért szállhatnak harcba.

A brazil válogatott a C-csoportban fog szerepelni a 2026-os világbajnokságon, ellenfelei Skócia, Marokkó és Haiti lesznek.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.