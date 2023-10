Thiago Silva a visszavonulásáról beszélt

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Thiago Silva sejtelmes nyilatkozatot adott.

Thiago Silva a Sky Italianak beszélt az idei szezonról és lehetséges visszavonulásáról.



"A karrierem végéhez közeledem és ez nem egyszerű. Ebben a korban már gondolkodnod kell arról, hogy esetleg visszavonulsz, arról, hogy hol akarod befejezni a pályafutásodat és a családodra is, a gyermekeim is a Chelsea-ben játszanak.



Most csak arra fókuszálok, hogy kiélvezzem szerződésem utolsó évét a Chelsea-nél. Nem tudom mi fog történni jövőre, de büszke vagyok a karrieremre."



Silva emellett elmondta, hogy új edzővel dolgoznak és időre van szükségük, hogy minden összeálljon, de Pochettionóval keményen dolgoznak.