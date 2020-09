Thiago meggondolta magát?

Szinte mindenki biztos volt benne, hogy Thiago Alcantara elhagyja a Bayern Münchent és a Liverpoolban folytatja a pályafutását, de úgy néz ki, hogy fordulat áll be az ügyben.

„Sosem mondtam, hogy elhagyom a bajorokat” – jelentette ki Thiago, amivel még a münchenieket is meglepte.

Már csak azért is, mert a Bayern vezetői több alkalommal is nyilatkoztak már a játékossal kapcsolatban arról, hogy bejelentette távozási szándékát, mert új kihívásokat keres. Még Karl-Heinz Rummenigge, a klub igazgatója is azt mondta egy hete, hogy „Thiago el akar hagyni minket, várjuk az ajánlatot.”

Emellett az is kiderült már, hogy Thiago árulja a lakását, vagyis készül a költözésre.

A Sport Bild úgy tudja, hogy a játékosért a is bejelentkezett, de Ronald Koeman nemcsak őt, hanem honfitársát, a Liverpoolban futballozó Georginio Wijnaldumot is szeretné szerződtetni.

Holnap okosabbak lehetünk, hiszen a Bayern elkezdi a felkészülést az új szezonra. Csak azt nem tudni, hogy a szerződési ajánlatot korábban visszautasító Thiago ott lesz-e a tesztelésen.