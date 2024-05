Theo Hernández Bayern Münchenhez való igazolásával a Real Madrid jár a legjobban

Elkezdődik a játékoskeringő, a Királyi Gárda egy régóta kiszemelt játékost kaparinthat meg.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Real Madrid már hónapok óta kacérkodik a gondolattal, hogy leigazolja a Bayern München 23 esztendős balhátvédjét, Alphonso Daviest. A Királyi Gárda malmára hajtja a víiet, hogy a bajorok már a kanadai játékos utódját keresik, Theo Hernández személyében pedig meg is találták.



A cikk lejjebb folytatódik



A Mundo Deportivo értesülései szerint a Bayern München megkapta a zöld utat Theo Hernándeztől és megkezdhetik a tárgyalásokat az AC Milannal. A bajor klubnak most véglegesítenie kell az átigazolási árat az olasz csapattal, akik bár tudnak a játékos távozási szándékáról, 2026-ig élő szerződése miatt jelentős összeget szeretnének kapni csapatuk újjáépítéséhez. A játékosnak több ajánlata is volt, de a bajor klub projektet találta a legszimpatikusabbnak, amely annak idején 80 millió eurót fizetett az Atlético de Madridnak testvéréért, Lucasért.

Theo érkezése az Allianz Arénába szinte biztosan előre vetíti a 23 éves Alphonso Daviesnek távozását, aki nem hosszabbította meg szerződését a bajorokkal. Davies szerződése 2025-ig érvényes a Bayern Münchennél. A kanadai játékos úgy döntött, hogy aláír a Real Madridhoz, amely most a legjobb tárgyalási pozícióba került köszönhetően annak, hogy a Bayern München már kiszemelte távozó balhátvédje utódját. A Bayern kezdetben reménykedett a szerződés megújításában, azonban a felek végül nem egyeztek meg. Hernandez érkezésével már más a helyzetük, és már csak az első hívásra várnak Madridból, hogy megkezdjék a tárgyalásokat.

A héten a müncheni sportigazgató, Max Eberl tagadta, hogy kapott volna ajánlatot a Real Madridtól. A királyiak 50 millió eurós limitet szabtak meg, amelyet maximálisan kifizetnének a fiatal védőért, de vélhetően a bajor csapat kezdetben ennél az összegnél többet kér Davies játékjogáért.

Carlo Ancelotti nagyon meg van elégedve jelenlegi balhátvédjével, a 28 esztendős Ferland Mendy-vel. Az olasz tréner nem szívesen válna meg egyik kedvelt játékosától, azonban a Királyi Gárda vezetősége úgy véli, hogy még most tudják nagyobb összegért érvényesíteni a francia válogatott hátvédet az átigazolási piacon. Jelenleg több csapat is érdeklődik iránta, az angol Premier League-ből, az olasz Serie A-ból és a francia Ligue 1-ból is vannak kérői. Utóbbi bajnokságban egyértelműen a Paris Saint-Germain van a legjobb pozícióban Mendy leigazolását illetően.

A Bayern München és a Real Madrid képviselői pont a két csapat Bajnokok Ligája-elődöntője után ülhet majd tárgyalóasztalhoz.